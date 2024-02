Frank Kalla über Bürokratie und Gängelei.

Hochwasser ist in den vergangenen Jahren in der Stadtrodaer Region weniger die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel geworden. Meist sind es kleine Überflutungen - Schaden richten die Wassermassen trotzdem an. Nun soll künftig eine Wasserwehr Gewehr bei Fuß stehen, wenn es wieder einmal wie aus Eimern schüttet.

Ob das gut ist? Ja und Nein müsste die Antwort lauten. Ja, weil ein konkreter Partner benannt ist. Nein, weil die Wasserwehr letztlich ein Kind der Bürokratie ist und zu noch mehr Gängelei der Kommunen führt. Wer Geld für Hochwasserschutz will, braucht eine Wasserwehr, es sei denn, er ist listig und findet im Förderdschungel andere Wege, um an Kohle zu kommen.

Deutschland ist zu einem Irrenhaus verkommen. Statt Aufgaben in schlagkräftigen Strukturen zu bündeln und Verordnungen zu entkeimen wird alles immer weiter zerfasert. Denn: Es gibt ja auch noch einen Gewässerschutzverband, der sich um Bäche und dergleichen kümmert. Und am Ende, wenn das ganz große Wasser nach Stadtroda kommt, wird doch wieder die Feuerwehr als der Retter in der höchsten Not gerufen.