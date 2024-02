Susanne Seide über den knuddeligen Fernsehstar in Weimar

Wenn Erwachsene Kindern etwas in der „Sendung mit der Maus“ erklären, ist das ein Ritterschlag, weil die Sendung bei Kindern wie bei Eltern seit Jahrzehnten hoch im Kurs steht. So lernten die Maus-Gucker über Weimar bereits, dass hier die Bauphysiker zu Hoch-Zeiten von Corona mit dem Schlierenspiegel nachgewiesen haben, wie unterschiedlich sich die Atemluft in Innenräumen verteilt, wenn die Testperson zum Beispiel verschiedene Mund-Nase-Bedeckungen tragen.