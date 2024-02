Eisenach. Oberin Annegret Bachmann aus Eisenach spricht ein Gebet für alle Leserinnen und Leser. Lesen Sie, warum man jetzt eine Kerze anzünden sollte.

Haben Sie noch das Bild vor Augen, als 1989 Menschen auf die Straßen gingen mit Kerzen in der Hand. Die bewaffneten Soldaten sahen sich mit der Kraft des Friedens konfrontiert. Eine kleine Kerze, verletzlich, die Flamme vom Wind bedroht, ein kleines Licht, das kaum die Dunkelheit erhellen kann. Und doch ist die Kerze zum Symbol geworden für Mut und Gerechtigkeit, für Frieden und Freiheit. Heute nach 35 Jahren rückt für uns dieses Bild in weite Ferne. Doch es gibt viele Menschen, die heute an diesem Tag eine Kerze für den Frieden anzünden.

Vor zwei Jahren begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. In vielen Kirchen wird heute zum Friedensgebet aufgerufen. Auch heute wird der Krieg nicht stillstehen. Es werden Raketen abgeschossen und Panzer fahren. Menschen sterben auf beiden Seiten. Und nicht nur in der Ukraine, in vielen Ländern liegen Völker miteinander im Krieg.

Was kann solch eine kleine Kerze schon bedeuten im Angesicht von so viel Tod und Zerstörung? Wenn wir eine Kerze anzünden, denken wir an einen Menschen oder eine Situation, die uns am Herzen liegt und bitten Gott, dass er dies sieht und sich dessen annimmt.

So heißt es im Segen: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.“

Er schaue dich an, in einem neuen Licht, ganz persönlich. Gott wende alle bösen Gedanken von dir ab und schenke dir einen Neuanfang. „Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“

Er schaue dich an, mit all seiner Kraft und seiner Hoffnung. Gott gebe dir von dem Frieden, der so viel mehr ist als wir Menschen verhandeln können. Gott schenke dir innerlichen und äußerlichen Frieden. Gott lässt dich nicht allein.

Dieses Segensgebet möchte ich Ihnen mitgeben. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an – zu Hause oder in einer Kirche. Denken Sie an einen Menschen in Not und bitten Sie um den Frieden in unserer Welt.

