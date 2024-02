Dirk Bernkopf schreibt heute mal eine Verlustkolumne

Mal ist es das Lieblingsshirt, dann der mühsam eingefahrene Fahrradsattel – oft muss man von Dingen Abschied nehmen, wenn man sie gerade lieb gewonnen hat. Dafür gibt es Gründe.

Als die Waschmaschine selbst im Feinwaschprogramm der gesamten Hausgemeinschaft mitteilte, dass bei den Bernkopfs zu später Stunde noch gewaschen wird, da wollten wir uns von ihr schon verabschieden. Am Mittwoch kam der Reparateur, wechselte ein Lager und stellte damit die Statistik über die durchschnittliche Lebensdauer von Haushaltsgeräten auf den Kopf.

Seit genau einem Jahr arbeite ich in der Lokalredaktion Eisenach. Und schon wieder werde ich mich verabschieden. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber in den Ruhestand gehe noch nicht. Ich wechsele in die Redaktion nach Gotha. Ich kann dann – ganz umweltbewusst – an die Arbeit laufen. Mein Nachfolger in Eisenach übrigens auch.

Und was das Lieblingsshirt anbetrifft – das liegt noch immer im Schrank. Die paar Löcher fallen doch gar nicht auf. Man sollte halt jeden Abschied gründlich überdenken. Machen Sie es gut!