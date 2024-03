Altenburger Land. Schreck in der Morgenstunde, Neustart mit Teamgeist, Schaltjahr-Romanze: Diese Woche im Altenburger Land hatte es in sich.

Der Wochenstart für 350 Kinder und Jugendliche samt ihrer Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern verlief alles andere als gut. Weißes Pulver im Briefkasten der Regelschule Am Eichberg rief am frühen Montagmorgen ein vielköpfiges Team bestehend aus Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Ein Giftanschlag wurde vermutet, bestätigte sich dann aber dank Chemielehrer und Stärketest nicht. Zum Glück. Denn so kamen alle Betroffenen mit dem Schrecken davon. Die Polizei hatte vier Tage später noch keine heiße Spur, wer für den Schreck in der Morgenstunde verantwortlich ist. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Gewiss ist indes so viel: Bei der weißen Substanz im Schulbriefkasten handelt es sich nun auch ganz offiziell um Speisestärke.



Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Danach konnte diese Woche im Altenburger Land eigentlich nur noch besser werden. Und sie wurde es. Mit der frohen Botschaft, dass der kleine Landgasthof Taupadel nach geglückter Übernahme gerettet, geöffnet und Reservierung dort heiß begehrt ist. Ein schönes Kompliment für Jevgeneja und Peter Treutel, die den Mut haben, mit dem beliebten Landgasthof die dritte Gastlichkeit in Schmölln und Umgebung mit Leben zu erfüllen. Wie sie das schaffen? Mit Ideen, viel Fleiß, Team-Geist und einer ordentlichen Portion Optimismus.

Dass Humor Menschen verbindet, ist bekannt. Schön ist, wenn daraus ein Bund fürs Leben wird. Janett und Heiko Nagorsnik gehören zu den Glücklichen, die dies erleben dürfen. Im verflixten 7. Jahr ihrer Liebe gaben sie sich in dieser Woche das Ja-Wort im Schmöllner Standesamt. Nicht am 24.2.2024, um mit diesem markanten Datum möglicher Vergesslichkeit entgegenzuwirken. Sondern die beiden Großstechauer wählten den Schalttag. Und beweisen damit Pragmatismus: So müssen sie offiziell nur alle vier Jahre an ihren Hochzeitstag denken und haben außerdem die Gewissheit, dass ihre Ehe so schnell nicht altert.