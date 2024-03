Susanne Seide wundert sich in Streikzeiten über die Bahn

Bahnreisende haben es seit der Nacht zu Donnerstag wieder verdammt schwer. Wobei der neuerliche Streik ja den Vorteil dessen offenbart, dass Weimar seit der Eröffnung der Mitte-Deutschland-Verbindung vom Verkehr mit schnellen Intercitys & Co. abgekoppelt ist. Schließlich fallen dadurch, dass Bahnreisende am Hauptbahnhof sowieso meist nur in Regionalzüge einsteigen und aus diesen aussteigen können, einfach auch bei Streiks nicht so viele Verbindungen aus wie beispielsweise in Erfurt. Das ist doch mal ein Vorteil für die abgehangene Kulturstadt!

Allerdings stimmt da irgendetwas nicht mit der Aussage, dass der Streik im Personenverkehr von Donnerstag 2 Uhr bis Freitag 13 Uhr dauern sollte und soll. Denn bereits Mittwoch um 20.59 Uhr ist der Intercity zum Geraer Hauptbahnhof über Jena West streikbedingt ausgefallen, nach Kassel Wilhelmshöhe erwischte es von Weimar aus noch vorm angekündigten Streikbeginn zwei Verbindungen.

Was offenbart: Selbst beim Streiken bleibt sich die Bahn treu und hält sich nicht an den Zeitplan – kurioserweise ist sie mal zu früh dran.