Susanne Seide muss sich im Rucksack neu ausstatten

Für seine erste Grundsteinlegung seit rund 20 Jahren hatte Projektentwickler Andreas Barth zwei nicht alltägliche Ideen: Neben einer Tageszeitung und einem Rathaus-Kurier wurde ein Blatt versenkt, mit einer Abbildung des Neubaus sowie den Unterschriften aller Teilnehmenden. Und sie sollten in ihren Taschen kramen, ob sie etwas Persönliches finden, was sie dennoch für das Versenken in der Hülse bereit wären zu spendieren.

Ein Schutzengel begleitet so fortan den Bau und Münzen für die Einkaufswagen, die es dort später geben wird. Ich habe mich von einem Stück Geschenkband getrennt, das ich immer in meinem Rucksack dabei hatte.

Das Band brauchte ich nicht etwa dafür, um im Spontanfall ein Geschenk zu verzieren. Vielmehr war es mein Erinnerungsband.

Erinnerungsband? Das gute Stück habe ich immer außen an meinen Rucksack angebunden, wenn ich mich an etwas erinnern wollte. Beispielsweise ein Fototermin auf dem Weg zur Arbeit oder etwas zu Hause, das ich mit ins Büro nehmen wollte. Und es hat immer geklappt. Ein neues Band muss her. Daran muss ich unbedingt denken.