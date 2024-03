Susanne Seide ist beim Wiedersehen ins Grübeln geraten.

Kennen Sie das Gefühl, wenn einem vertraut Geglaubtes plötzlich fremd vorkommt? So erging es mir am Freitagmorgen, und ich war wirklich erstaunt, wie schnell so eine Entfremdung passiert.

Ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass sein optisches Markenzeichen etwas gut Sitzendes in einem schicken Grau-Ton ist. Er kam mir innerlich so leer vor, obwohl seine weit aufgerissene Klappe offenbarte, wie viele unnütze Dinge er tagtäglich mit sich „herumschleppt“, sodass kaum noch Raum bleibt, um die wichtigen Dinge des Lebens aufzunehmen. Und ich brachte es im ersten Anlauf auch nicht fertig, seine Klappe fachfraulich zu schließen. Beim zweiten klappte es dann.

Eigentlich ist die Entfremdung aber kein Wunder: Schließlich waren wir gefühlt länger getrennt als zuvor vereint. Aber jetzt habe ich ihn wieder: Mein Wagen hat einen neuen Anlasser, wenn das kein Anlass zum Feiern ist! Vorsichtshalber haben ich und die Leute von der Werkstatt, wo der Wagen bisher mehr Zeit verbracht hat als mit mir, zum Abschied nicht „Auf Wiedersehen“ gerufen, sondern uns frohe Ostern gewünscht.