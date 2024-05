Um dem Dichter Friedrich von Hardenberg zu gedenken, legten elf Reiter den Weg von Bad Tennstedt nach Grüningen zurück.

Vom Novalisritt am 2. Mai berichtet Babett Esche von der Novalis-Diakonie in Grüningen:

Einer guten Tradition folgend wurde zum 22. Mal der Geburtstag des Dichters Novalis von vielen Menschen aus der Region Greußen vorbereitet und die Geschichte in der Durchführung des Novalisrittes wieder lebendig.

Maßgeblich beteiligt daran waren die Mitglieder des Gestütes „An der Hainleite“ aus Niederbösa um die Familie Dr. Hagen. Elf Reiter begannen ihren Ritt 9 Uhr an der Novalis-Schule in Bad Tennstedt.

Maßgeblich an der Aktion beteiligt war das Gestüt „An der Hainleite“. © Novalis Diakonie | Babett Esche

Bei bestem Wetter ging es durch die erwachte Natur über Clingen mit nächstem Halt an der Gemeinschaftsschule „Friedrich von Hardenberg“ (so der bürgerliche Name des Dichters Novalis) in Greußen. Hier erwarteten Schüler und Lehrer die Reiter.

Im Innenhof des Seniorenzentrums kurzen Stopp eingelegt

Ein weiterer Stopp der Reiter war der Innenhof des Seniorenzentrums „Am Waidhof“ in Greußen. Gäste der Tagespflege, Bewohner des Pflegeheims und Mitarbeiter begrüßten die Reiter.

Das Ziel des Novalisrittes war dann das Pflegeheim „Schloss Sophie von Kühn“. Zahlreiche Gäste, so auch Nachfahren aus dem Geschwisterkreis von Sophie von Kühn, Greußener und Grüninger Bürger, Gäste aus dem Stift in Sondershausen, dem Kinderhaus Grüningen, dem Karl-Marien-Haus und Bewohner des Schlosses erlebten die Ankunft der Reiter und das liebevoll vorgetragene anschließende Kulturprogramm der Schüler der Gemeinschaftsschule „Friedrich von Hardenberg“.

Bei selbst gebackenen Kuchen von Mitarbeitern des Heimes und Gebräteltem vom Rost kam es zu wertvollen Begegnungen und guten Gesprächen. Ein herzlicher Dank allen, die dieses Fest zum Gelingen brachten.

