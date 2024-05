Susanne Seide blickt 50 Jahre zurück und nach vorne.

Mittendrin im ABBA-Jubiläum

Ich habe es tatsächlich ohne lahme Glieder und beschlagene Stimme überstanden. Nein, ich bin nicht erkältet, ich war bei „ABBAMUSIC“ in der Weimarhalle. Und der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können.

Von hinten: Vor 50 Jahren, am 6. April 1974, hat das schwedische Original den Grand Prix de la Chanson mit „Waterloo“ gewonnen und nicht Napoleon geschlagen, sondern die altbackenen Songs. Ich hab’s damals gehört und war seither Fan. Jedes Lied habe ich händisch aufgeschrieben, ging ja noch nicht anders, und übersetzt. Dementsprechend konnte ich am Samstag außer bei zwei neueren Songs alles mitsingen.

Und dann war das in der Weimarhalle auch noch das letzte Konzert der aktuellen Tour von Angela, Ludovico, Eduardo und Irene, die nicht aus Schweden kommen, sondern aus Italien und einfach mitreißend waren. Tolle Show von vorne bis hinten, mit den erwarteten letzten Titeln „Dancing Queen“, „Waterloo“ und „Thank You For The Music“. Herrlich – jetzt ist ganz egal, ob Deutschland am nächsten Samstag beim Eurovision Song Contest wieder ein Waterloo erlebt!