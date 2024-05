Weimar. Marvin Reinhart über das neue Format, das die Weimarer OB-Wahl bequem in Ihr Wohnzimmer holt.

Liebe Leserinnen und liebe Leser, anlässlich der anstehenden Kommunalwahlen stellt Ihnen die Weimarer Redaktion ein neues Format zur Verfügung – und zwar völlig kostenfrei. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, an welcher Stelle Sie ihr Kreuz am 26. Mai setzen, haben wir die vier Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl – Stefan Giebel (Linke), André Störr (SPD), Andreas Leps (B90/Grüne) und Amtsinhaber Peter Kleine (parteilos, unterstützt von CDU/Weimarwerk und FDP) – zum Gespräch gebeten. In den vergangenen Wochen ist daraus ein vierteiliger Podcast entstanden, der ab Donnerstag Kandidat für Kandidat veröffentlicht werden soll – und zwar nach der Reihenfolge auf dem Stimmzettel.

Im Gespräch mit Redaktionsleiterin Susanne Seide hatten die Kandidaten eine knappe halbe Stunde Zeit, ihre Schwerpunkte zu formulieren und auf teils knifflige Fragen zu reagieren. Veröffentlicht werden die Gespräche auf der Streaming-Plattform Youtube und auf unserer Webseite. Zudem geben wir in unserer Zeitung eine Zusammenfassung. Viel Spaß beim Lesen und vor allem beim Zuhören.