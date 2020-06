Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Der FC Bayern ist der Konkurrenz entrückt

Und täglich grüßt… der FC Bayern. Die Münchner spielen weiter fröhlich Katz und Maus mit ihren Konkurrenten. Sieben Mal in Folge sind Thomas Müller Co. Deutscher Meister geworden. So dominant war bisher noch kein Team in der langen Bundesligageschichte. Hinzukommen vier Pokalsiege in diesem Zeitraum, fünf Mal stand der FCB im Endspiel in Berlin.

Auch in dieser Spielzeit sind die Stars von der Isar das Maß der Dinge, führen vier Spieltage vor Schluss die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an und stehen dank dem 2:1-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt schon wieder im Pokalfinale. Souverän war der Sieg der müden Bayern gegen die Hessen zwar nicht, aber danach fragt heute keiner mehr.

Zu Saisonbeginn sah das freilich noch ganz anders aus. Da stotterte der Bayern-Motor, Trainer Niko Kovac, nach einem 1:5 gegen jene Frankfurter Eintracht Anfang November entlassen, bekam keine Ruhe ins Starensemble. Zudem schienen mit Borussia Dortmund, Herbstmeister RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach gleich drei Teams in der Lage zu sein, die Münchner vom Thron zu stoßen.

Heute wissen wir, das war alles nur Schall und Rauch. Der FCB, und das macht in den zurückliegenden Jahren vor allem seine Vormachtstellung aus, geht aus jeder Krise gestärkter hervor, ist der Konkurrenz vor allem durch kluges Wirtschaften längst entrückt. Ein Zustand, der sich auf Jahre hinaus wohl auch nicht ändern wird. Die Bayern-Fans freut es, alle anderen Fußball-Begeisterten müssen sich weiter in Geduld üben.