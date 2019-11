Fit für künftige Berufe

Während man in der Politik immer öfter von Digitalisierung redet, gibt es in Schleiz und Umgebung einige Betriebe und Schulen, die diese vorleben. Der Kunststoffprofilhersteller ­Gealan Fenster-Systeme GmbH Tanna arbeitet daran, dass Kunden im Planungsbüro ihr Haus online konfigurieren können wie der Autokäufer bereits die Ausstattungsmerkmale seines neuen Wagens. An der Digitalisierung des Produktionsablaufes erst recht. Mitarbeiter werden künftig immer öfter zu iPads und ähnlichen Geräten greifen.

Für viele Schüler der Schleizer Goethe-Regelschule wird der Umgang mit der Technik nichts Neues sein, zumal sie bereits im Wirtschaft-, Recht- und Technikunterricht als ­Bauzeichner digital Fenster- und Türenvarianten darstellen. Dabei hat sich Schulleiter Toralf Hieb und die Lehrerschaft das Ziel gestellt, die Schüler auf Berufe vorzubereiten, die es heute noch nicht gibt, die aber die Digitalisierung mit sich bringen wird. Das ist ein guter Ansatz. Denn nicht zu selten kritisieren Firmenchefs, dass Lehrer, die ihr Studium vor 20 oder 30 Jahren abgeschlossen haben, Regelschüler nicht mehr an die heutige Berufswelt heranführen können. Die Goetheschüler eignen sich mittlerweile digitale Fähigkeiten an, die sie hoffentlich auch in den Betrieben der Region werden anwenden können.