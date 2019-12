Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbzeit: Aufmerksamkeit schenken

Na, alle Geschenke beisammen?

Der Wettlauf beginnt. Noch sechs Tage bis Heiligabend.

Statistisch gesehen, kauft jeder Vierte erst in der letzten Woche die Geschenke. Doch muss es nicht immer Schmuck, Parfüm, Accessoires oder Spielzeug für die Liebste, den Liebsten und die Kleinen sein. Unterm Christbaum darf es sportlich zugehen.

Die Suchmaschine im Internet spuckt bei der Frage nach sportlichen Weihnachtsgeschenken jede Menge aus: Vom perfekten Sporthandtuch über den elektrischen Proteinshaker bis hin zum Adventskalender mit Kaffeekapseln (kein Scherz) setzt einem der Algorithmus allerlei Nützliches vor. Je nach Sicht auch unnützes Zeug.

Schön laut ist bestimmt die Fitnessmaschine, die einer der Versand-Riesen anpreist. Die sorgt zwar nicht dafür, dass ein irgendein Fettpölsterchen schmilzt. Dafür soll es Rabatz machen und damit motivieren. „Quäl dich du Sau“ ist wohl einer der 16 Sounds, der einem per Knopfdruck entgegen scheppert. So heißt der kleine Kasten.

Skepsis dürfte angebracht sein, was die Wirkung eines Dessert-Löffels unter dem Titel „Breakfast of Champions“ betrifft. Das Ding mit der Mini-Hantel soll zwar 160 Gramm wiegen. Ob das irgendeinen Effekt hat? Nach dem Rühren im dazu passenden Kaffeebecher – natürlich mit Hantel-Griff – ist immerhin etwas Bewegung angesagt. Der Löffel darf nur von Hand abgewaschen werden.

Während es für einen Fitness-Adventskalender zu spät ist, kämen figurorientiert Fitness-Beutel für den „Reishunger“ als Geschenk in Frage. Wirkung wird dem Superfood im Set anheimgelegt – zusammengestellt für Männer und Frauen. Dem technikverliebten wie aktiven Mann zaubert – bei guter Börse – vielleicht eine der vielen Sportuhren auf dem Markt ein Lächeln aufs Gesicht. Oder eine Action-Kamera. Ambitioniert erscheint ein Fahrrad-Computer mit Navi, Licht und Alarmanlage. Als Geschenk für Skifahrer wird ein Holz-Flachmann beworben. Passenderweise taucht ein Alkoholkäfig dazu auf. Um das Fläschchen wegzusperren, wenn Vati auf die Piste geht. Mutti möchte dort wie überhaupt gern schick sein. Wer noch besonders auffallen möchte, trägt eine Skimaske mit Bart.

Absolut süß und ungefährlich – wenn auch nicht fürs Gewicht – ist ein Fußball aus Schokolade. Birgt nur Suchtpotenzial. Um das Fußballfieber in der Kreisklasse zu entdecken, dem wird das Buch „Sonntagsschüsse“ empfohlen. Oder die ewig schöne Kinder-Geschichte von „Klapperzahns Wunderelf“.

Für Erlebnisgeschenke muss es nicht weit weggehen. Warum sich in Oberhof nicht bei einem Biathlon-Amateur-Wettkampf einmal so fühlen wie die Großen am Grenzadler? Warum nicht mal mit einer Stirnlampe auf Bike-Tour gehen im Bergwerk Kamsdorf? Und für Mutige. Warum nicht mal Skispringen in Lauscha wagen? Die Vielfalt, sich zu betätigen und etwas zu erleben, ist groß. Das geht mit eigenen Unternehmungen sehr preiswert.

Wer nicht ins Schwitzen kommen mag, kann mit Sportbesuchen Freude bereiten. Und: Man beschenkt doppelt, die Vereine gleich mit. Die Handballerinnen des Thüringer HC etwa würden sich ebenso über mehr Zuspruch bei ihren Spielen im Europapokal und um Meisterschaftspunkte freuen wie die Bundesliga-Volleyballerinnen von Schwarz-Weiß Erfurt. Bisher ist auf den Rängen viel frei gewesen. Zwei Handballspiele locken zwischen dem Fest noch in die Erfurter Riethhalle. Die Kulisse im Steigerwaldstadion war auch schon mal größer. Die Vereine im Freistaat benötigen heuer besonders viel Unterstützung.

Die führenden Thüringer Triathletinnen werben mit einer sogenannten Crowdfunding-Aktion im Internet darum, Geld zusammenzubekommen, um ein regionsübergreifendes Thüringer Frauen-Team an den Start der Regionalliga Ost bringen zu können. Eine Premiere. Auch kleine Spenden sind willkommen – und mit einer Gegenleistung gekoppelt.

Wer den einen oder anderen Euro für den Sport übrig hat, der findet von Nordhausen bis Sonneberg und Eisenach bis Altenburg vielfach Gelegenheit, die wertvolle Arbeit in den vielen Vereinen zu unterstützen und zu erhalten. Es muss nicht das große Geld sein.

Manchmal reicht auch ein Dankeschön. Aufmerksamkeit zu schenken kommt immer an.