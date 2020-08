Halbzeit: Laufen, bis der Arzt kommt

Laufen, bis der Arzt kommt. Bei Dirk Leonhardt war das wirklich so. Aber immerhin landet er demnächst im Guinness Buch der Rekorde. Dabei ging es dem in Eisenach geborenen Extremsportler im Prinzip gar nicht um jenen Glanz, den diese für Normalsterbliche ziemlich schwer zu begreifende Weltbestmarke versprüht und unweigerlich die Frage aufwirft: Warum tut man sich das bloß an?

Die eigenen Grenzen verschieben, das war so ein Antrieb. Die Erfahrung, dass seine großartige Leistung selbst die schlimmsten Schmerzen ausblenden kann, wird sich bei Dirk Leonhardt ebenso ins Gedächtnis brennen. Zeit zum Nachdenken über das Leben hatte er ohnehin genügend. 200 Kilometer ist Leonhardt im Badesee Biblis geschwommen, 5400 Kilometer saß er auf dem Rennrad, 1336 Kilometer ist er gelaufen. Er hat den längsten Triathlon der Welt gemeistert. Innerhalb von 45 Tagen. Als der Thüringer in seiner Wahlheimat Bruchköbel das Ziel erreichte, regnete es Konfetti.

Als die scheinbar unmenschlich anmutende Leistung vollbracht war, formulierte der 38-Jährige ganz menschliche Wünsche. „Priorität hat jetzt die Familie. Ich werde jetzt duschen, normale Sachen anziehen - und einfach mal meine Kinder in den Arm nehmen und zehn Minuten kuscheln.“ Unzählige stechende Blasen an den Füßen, eine schmerzhafte Muskelhautentzündung, Temperaturen manchmal jenseits der 30 Grad, ein Sturz mit dem Fahrrad - all das konnte Leonhardt nicht aufhalten.

Als er während des Laufens einen Arzt konsultieren musste, war er am Verzweifeln. Aber ans Aufgeben dachte er nie. In schweren Momenten half, einfach mal einen Gang zurückzustecken. Jene Lebenseinstellung, die im Alltag uns allen so schwer fällt, hat Leonhardt quasi im Rennen gehalten. Als die Schmerzen unerträglich schienen, ist er einfach mal gegangen. Und holte so neuen Schwung.

Seine Frau Ilsa war der größte Anker. Aber längst hatte er wildfremde Menschen in seinen Bann gezogen. Sie jubelten ihm zu, rannten ein paar Kilometer mit, schossen Fotos mit ihm, versorgten ihn unterwegs mit Verpflegung - und verliehen Leonhardt damit neue Flügel. Genau jener Rückhalt, eben das Gefühl, nie alleine zu sein, erwies sich als Kraftquell.

Nicht der Rekord, sondern jene Botschaft war es, die er transportieren wollte. Fast wie ein Philosoph. „Viele andere Menschen leisten jeden Tag mehr oder haben mehr zu ertragen als ich bei meinem Weltrekordprojekt. Lasst uns versuchen, weiter an uns zu arbeiten und die Welt Stück für Stück etwas besser zu machen. Respekt und Verständnis kosten nix“, erklärte Leonhardt im Ziel noch völlig aufgekratzt.

Auch der Mühlhäuser Guido Kunze (53) hat als Extremsportler längst seinen Horizont erweitert. Er durchquerte Australien mit dem Rad, stellte einen Weltrekord im Rolltreppensteigen auf und eroberte im Fahrradsattel mit dem Ojos del Salado den höchsten Vulkan der Erde. Aber ausgerechnet ein Besuch im Supermarkt war der Auslöser für sein jüngstes Projekt. Als er beim Einkaufen eine Tafel Schokolade für 39 Cent entdeckte, schoss ihm die Frage durch den Kopf, woher der Kakao kommt und wer daran überhaupt noch etwas verdienen kann.

Kopfschütteln und Bewunderung gleichzeitig

So war die Tour geboren, die ihn 4000 Kilometer mit dem Rad durch Südamerika führte, die gleiche Distanz verbrachte er auf einem Segelboot nach Lissabon und zu guter Letzt strampelte der Thüringer 3000 Kilometer im Sattel durch Europa: Erfurt entgegen, mit Kakaobohnen im Gepäck.

Sich durch nichts und niemanden vom Weg abbringen zu lassen, lautete sein Motto. Genau das ist es wohl, warum Extremsportlern wie Leonhardt, Kunze und Co. nicht nur ungläubiges Kopfschütteln, sondern auch Bewunderung entgegengebracht wird.

Selbst ein Dirk Leonhardt kennt jedoch seine Grenzen. Ein zeitliches Limit für seinen Rekord gab es nicht. Aber irgendwann war der Urlaub aufgebraucht und sein Sohn feiert heute Schuleinführung.

Vor dem Guinness-Buch-Eintrag müssen all seine Daten verifiziert werden. Für ihn ist der Rekord jedoch in den Hintergrund gerückt. Dirk Leonhardt hat Grenzen überwunden - und fürs Leben gelernt.