Jahresrückblick für Greiz: Fortsetzung für 10arium folgt

Knapp 168.000 Euro sind ein ganz schöner Brocken. Und den müssen die Greizer erst einmal verdauen. So viel Geld musste die Stadt nämlich für die Sanierung der Kultur- und Begegnungsstätte „10arium“ des Vereins „Thearter“ bezahlen. Das ist der zehnprozentige Eigenanteil, den Rest der Kosten hat der Bund übernommen. Doch ursprünglich sollte sich die Maßnahme gar nicht auf die städtischen Finanzen auswirken, wurde damals den Stadträten erzählt. Und das, obwohl laut Ausschreibung des Bundesprogramms die Stadt eindeutig finanziell mit im Boot sitzen sollte.

Der jetzige Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) hatte die Sache von der Kommunalaufsicht prüfen lassen. Die habe nicht aufklären können, ob Ex-Bürgermeister Gerd Grüner (SPD) die Stadträte über die Finanzierung des Eigenanteils falsch informiert hatte. Indizien dafür gebe es aber, hieß es.

Fakt ist: Greiz bleibt auf 168.000 Euro sitzen.

Immer, wenn meine Kollegen und ich über den neuesten Stand in Sachen „10arium“ berichten, werden wir danach kritisiert. Wie können wir es auch wagen, den Verein „Thearter“ in ein schlechtes Licht zu rücken, wo er doch so viel Gutes für die Stadt macht? Aber das machen andere Vereine doch genauso. Es geht auch nicht um „Thearter“, sondern darum, wie man an das Geld für die Sanierung gekommen ist und dass die Stadt einen Teil davon bezahlen muss. Ein Geschmäckle hat auch, dass der damalige Wirtschaftsförderer Stephan Marek zugleich Vereinschef ist. Laut Kommunalaufsicht hätte er aufgrund dieser Konstellation für die Stadt in keinem Verwaltungsverfahren mitwirken dürfen, an dem der Verein beteiligt ist.

Die Sache ist übrigens noch längst nicht ausgestanden. Es laufen weitere Untersuchungen, auf deren Ergebnis nicht nur viele Greizer Stadträte sehnsüchtig warten.