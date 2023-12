Jena gegen Böllerverbote: Über die Grenzen der Gängelei

Thorsten Büker über freie Entscheidungen und ein ehrgeiziges politisches Ziel

Freie Fahrt für freie Bürger! Geschichtlich führt uns der Slogan zwar in die 1970er-Jahre Westdeutschlands zurück, die dieser Forderung innewohnende Konnotation ist heute aktueller denn je: Die Menschen wollen nicht bevormundet, nicht gegängelt werden. Das fängt bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen an und hört beim Silvesterfeuerwerk auf. Seiten Tagen fluten die Appelle von Naturschutzverbänden oder Tierschützern die sozialen Medien, doch bitte auf das Abbrennen von Pyrotechnik zu verzichten.

Und natürlich werden von Donnerstag an wieder viele Menschen diese Appelle ignorieren und in die Geschäfte strömen und sich eindecken mit Feuerwerks-Artikeln allerlei Art. Dass Böllerverbote in Jena kein Thema seien, verdeutliche die Stadt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: Die Sicherheitslage sei in den vergangenen Jahren immer beherrschbar gewesen. Und auch aus Umwelt-, Naturschutz- oder Immissionsschutzgründen ließen sich keine harten Gründe für etwaige Verbote ableiten, wird eine Sprecherin zitiert.

Der Klimaschutz ist auch so ein Thema, bei dem sich viele Menschen gegängelt fühlen. 2023 war übrigens das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Wie begrenzen wir die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau? Beschlossen und verkündet wurde das Ziel bereits 2015 bei der Klimakonferenz in Paris. Bis 2035 will Jena klimaneutral werden.