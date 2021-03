Klare Kante: Geschäfte mit Wuchermieten

Der Markt bestimmt die Preise. Deshalb sitzen in Regionen mit Wohnungsnot die Vermieter am längeren Hebel und zwingen Jobcenter, teils Mieten für Hartz-IV-Empfänger zu akzeptieren, die an der Schmerzgrenze sind. Wer kann es Vermietern verdenken, dass sie diese Situation ausnutzen? Kommunale Wohnungsgesellschaften mögen da mehr Spielraum haben – und natürlich auch eine gewisse soziale Verantwortung. Doch letztlich müssen auch sie wirtschaftlich agieren und können Wohnungen mit einfachen Standards nicht zu Symbolpreisen vermarkten, die vor allem selbstzahlende Geringverdiener als ungerecht empfinden müssten.

Daraus aber abzuleiten, dass es für das Gros der Kommunen ein Geschäftsmodell ist, sich mit Mondpreisen für städtischen Wohnraum gesundzustoßen, ist Unsinn. In Zeiten, da sogar Bundespolitiker keine Skrupel haben, sich selbst in einer Notlage zu bereichern, kann zwar auch der Gutwilligste vom Glauben abfallen. Aber wenn es wirklich der Fall wäre, dass sich Kommunen auf Staatskosten sanieren, hätte der Bundesrechnungshof längst Alarm geschlagen und effektivere Kontrollen angemahnt.

Um den Staat, also letztlich uns alle, finanziell zu entlasten, bleiben nur zwei Möglichkeiten: mehr Leistungsempfänger – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – in Arbeit zu bringen, die ihnen das Anmieten von Wohnraum unabhängig vom Jobcenter erlaubt, und mehr geförderten Wohnraum zu schaffen. Denn der Zustrom von Flüchtlingen mag den Mangel an bezahlbaren Wohnungen verschärft haben. Hauptursache dafür ist jedoch, dass der Bau von Sozialwohnungen massiv zurückgefahren wurde.

