Kommentar: AFDP knapp verhindert

Für parteipolitisch unabhängige Beobachter der Vorgänge im Thüringer Landtag kam die Entscheidung zu Kemmerichs Rückzug und die Aussicht auf Neuwahlen nicht wirklich überraschend. Und wie schon bei dessen Wahl dank AfD-Cleverness sind die Reaktionen darauf in die Lager Pro und Kontra verteilt.

Selbst in den Reihen der Liberalen ist das Meinungsspektrum breitgefächert, wie das Gespräch mit dem Regionalverbandsvorsitzenden gezeigt hat. Wenigstens die hunderttägige „Schonfrist“ habe man dem neugewählten FDP-Ministerpräsidenten gönnen können, so die Ansicht von Werner Brandler. Doch daraus wird nun nichts. Unter anderem auf „Druck von oben“, wie es Brandler formuliert.

Jetzt werden wir wohl alle alsbald wieder an die Wahlurnen gerufen. Doch ist dann ein klareres Ergebnis zu erwarten? Vor Neuwahlen sollte die Politik starke Signale senden. M & M’s schmecken höchstens noch als Schokolinsen, Merkel und Mohring aber müssen endlich den Weg freimachen für einen wirklichen Neuanfang in der vielzitierten bürgerlichen Mitte. Sonst droht tatsächlich ein Wettlauf allein zwischen Rechts und Links. Oder es entstehen unheilvolle Allianzen, wie es in dieser Woche zu erleben gewesen ist. Dass es vorerst keine AFDP in Thüringen geben wird, hat Berlin verhindert. Aber immerhin waren wir schon knapp davor.