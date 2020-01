Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Aufmerksam sein

Beinahe täglich kann man im Polizeireport davon lesen: Einbrüche in Einfamilienhäuser, Keller, Garagen oder Autos. In der Nacht zum Montag kam es in Pößneck zu einer Häufung solcher Vorfälle. Diebe sprengten einen Zigarettenautomaten Am Teichrasen, nahmen Geld und Zigarettenschachteln mit. Ebenso drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Otto-Nuschke-Straße ein, wo sie glücklicherweise am gewaltsamen Öffnen von zwei Kellertüren scheiterten. Einbrecher verwüsteten außerdem bei einem Beutezug gleich mehrere Lauben sowie das Informationszentrum in der Gartenanlage Kirschplantage. Inwieweit die Vorkommnisse in Zusammenhang stehen könnten, bleibt nur Spekulation.

Jeder weiß, dass neben dem materiellen Schaden durch solche Taten, oftmals auch ein ideeller zurückbleibt. Entweder, weil man eine bestimmte Erinnerung mit dem Diebesgut verbindet oder weil man viele Stunden Arbeit in seiner Freizeit in etwas investiert hat, was andere innerhalb weniger Minuten mutwillig zerstören. Umso wichtiger ist es deshalb, aufmerksam zu sein und bei Beobachtungen Meldung an die Polizei zu machen, denn so können nicht nur finanzielle Verluste, sondern auch Frust und Ärger vermieden werden, der mit Einbrüchen einher geht.