Kommentar: Betrug vor der Haustür

Keine weiß-blau-rote Fahne, keine Hymne der russischen Föderation. Offiziell keine Sportler unterm Banner des Riesenreiches bei den nächsten Olympischen Spielen. Russland ist von Tokio 2021 und Peking 2022 ausgeschlossen. Die Cas-Sportrichter haben mit der Zwei-Jahres-Sperre ein Machtwort gesprochen. Ausdruck der Konsequenz und der Milde.

Der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) im Dezember 2019 verhängte Vier-Jahres-Bann ist in der Berufung halbiert worden. Wie in Pyeongchang 2018, als das Internationale Olympische Komitee Russland wegen Staatsdoping sanktionierte, dürfen unbelastete Sportler unter neutraler Flagge bei den Großereignissen antreten.

Ein Kampf gegen Windmühlen

Ein Schlag ist das Urteil dennoch für die Nation, die sich durch Rohstoff-Milliarden an den Hebeln der Welt meint und der olympischen Bewegung einen ihrer größten Skandale beschert hatte. Die Wada darf so einen Sieg für sich beanspruchen. Gewonnen nur ist nichts. Der Kampf gegen unsaubere Mittel im Sport ist einer gegen Windmühlen.

Was in Russland staatsmäßig organisiert ist, das legt der Berufungsspruch schonungslos offen, lenken anderswo Unternehmungen und private Interessen. Im Untergrund und in der Gier nach Ruhm und Gold, um daraus Geld zu machen.

Von Thüringen muss der Blick dafür nicht weit gehen. In Erfurt ist bis vor einem Jahr das Zentrum ei­nes weltweiten Doping-Netzwerkes vor der Haustür aktiv gewesen.