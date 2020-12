Kommentar: Das Prinzip Hoffnung

Am Besten ist der Unterricht vor Ort in einer Schule. Mit Lehrern, die unmittelbar auf Schüler reagieren, die sehen, wann sie mitkommen und wann nicht. Präsenzunterricht ist eines der Newcomer-Wörter dieses Jahres. Distanzunterricht ein anderes.

Seit Mitte Dezember sind die Schulen in Thüringen dicht, zum zweiten Mal in diesem Jahr. So leicht die Begriffe dem einen oder anderen inzwischen über die Lippen kommen mögen, so kompliziert ist letztlich, was sie umschreiben. Längst nicht alle Schüler sind digital für Schule am Wohnzimmertisch ausgestattet. Die Verheißungen des Digitalpaktes lassen auf sich warten. Lehrer geraten an Grenzen. Elternhäuser ebenfalls. Bildungsabschlüsse sind möglicherweise gefährdet.

Wechselunterricht wäre der Mittelweg, allemal besser als nur Schule aus der Distanz. Eine Blaupause dafür gibt es nicht. Viele Lehrer wurden seit dem Frühjahr für eine solche Option fit gemacht. Dennoch folgt der Wunsch von Bildungsminister Helmut Holter dem Prinzip Hoffnung. Ob es tatsächlich nach dem 10. Januar dazu kommen kann, hängt von den Infektionszahlen ab. Thüringen kann und sollte sich keinen Sonderweg leisten.

Schwierig bleibt die Abwägung allemal. Nicht nur wegen der vielen Kinder und Jugendlichen, die unter den Schulschließungen leiden und über die Schulzeit hinaus Nachteile befürchten müssen. Schulen müssen gerade für einiges herhalten. Für die Einen sind sie Corona-Hotspots, Andere halten sie für ungefährdete Inseln. Letztlich sind Schulen Teil eines Alltags unter Coronabedingungen. In dem viele Eltern weiter zur Arbeit gehen müssen und sich nicht um ihren Nachwuchs kümmern können. In dem Großeltern nicht zur Verfügung stehen. Die Idee vom Frühjahr, Eltern mehr bezahlten Urlaub zu gewähren, war schnell wieder vom Tisch.

Die Probleme lösen sich aber nicht von allein. Persönliche Beziehungen sind beim Lernen wichtig. Ebenso der Kontakt zu Gleichaltrigen. All das fehlt im Lockdown. Wechselunterricht bedeutet ein wenig mehr Normalität. Deswegen ist er eine wichtige Option.