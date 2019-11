Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Gefährliche Abhängigkeit

Ein Fußballverein in finanziellen Turbulenzen. Das Aufregerpotenzial kommt in etwa einem Elfmeter gleich, der sicher verwandelt wird. Vor allem in der dritten und vierten Liga herrscht permanente Geldnot, weil viele Clubs in der Hoffnung auf bessere Zeiten über ihren Verhältnissen leben. Zuletzt hat es Wattenscheid erwischt. Der frühere Bundesligist musste sogar den Spielbetrieb in der Regionalliga einstellen. Ein Horror-Szenario, das der insolvente FC Rot-Weiß Erfurt vor einem Jahr gerade noch abwenden konnte.

Trotzdem überrascht die Nachricht aus Nordhausen, galt der FSV dank des Engagements der milliardenschweren Knauf-Gruppe eigentlich als finanziell auf Rosen gebettet. Jahrelang leistete man sich Spieler mit höherklassiger Erfahrung sowie mit Maurizio Gaudino und Ulf Kirsten namhafte Branchen-Größen als Sportdirektor und Berater. Im Südharz wurde geklotzt und nicht gekleckert; die Modernisierung des Kuntz-Sportparks auf den Weg gebracht, der Aufstieg als klares Ziel ausgegeben.

Unabhängig von den Gründen für die aktuelle Schieflage: Sie zeigt einmal mehr, wie eng Wohl und Wehe beieinanderliegen, wenn sich ein Club in Abhängigkeit eines Mäzens oder Großsponsors begibt. Verliert dieser die Lust an seinem Spielzeug, zerplatzen die sportlichen Träume wie Seifenblasen. Man möge sich nur vorstellen, was aus der TSG Hoffenheim geworden wäre, wenn Dietmar Hopp irgendwann kein Interesse mehr an seinem Heimatverein gehabt hätte.

So alarmierend die Zahlen und Zeichen auch sind: Noch gibt man sich in Nordhausen hoffnungsvoll, die Probleme in den Griff zu bekommen. Die große Frage jedoch ist: Wie?