Kommentar: Geld und Grips

Nein, man muss weder die rote Brause sonderlich mögen, noch den Club lieben. Man darf diesem Projekt, wie viele Fans und Fußball-Traditionalisten, auch kritisch gegenüber stehen. Stichwort: Kommerzialisierung. Doch die Leistung, mit der es RB Leipzig binnen elf Jahren aus der fünften Liga bis ins Halbfinale der Champions League geschafft hat, ist vor allem eines: beeindruckend.

Das jüngste Scheitern von Manchester City bewies einmal mehr: Reichtum allein garantiert noch keinen durchschlagenden (internationalen) Erfolg. Schon mehr als 1,5 Milliarden Euro hat ein Scheich in den englischen Club gepumpt und muss dennoch wieder zuschauen, wenn die Königsklasse in die entscheidende Phase geht. Auch RB-Gegner Paris St. Germain schwimmt seit Jahren im Geld, scheiterte zuletzt jedoch zuletzt immer wieder vorzeitig.

Leipzigs Vordringen in die europäische Spitze basiert in erster Linie auf Kompetenz und einem klaren Konzept. Der Verein kauft nicht reihenweise fertige Spieler, sondern macht vielversprechende Talente deutlich besser. So gut, dass ihnen nun sogar der Coup gegen das Pariser Starensemble zuzutrauen ist. Ein Beleg für Geduld und Kontinuität bei RB zeigte sich zudem beim Viertelfinalsieg gegen Atletico Madrid: Da gehörten noch sieben Akteure zum Kader, mit denen der Bundesliga-Aufstieg vor vier Jahren gelungen war.

Alles andere als eine Selbstverständlichkeit im modernen Fußballgeschäft, in dem der schnelle Austausch die Regel ist. Stattdessen taugt es als weiteres Argument dafür, die Arbeit in dem Verein anzuerkennen - und damit auch dessen Geschäftsmodell zu tolerieren.