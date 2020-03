Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Sportliches Millionengrab

Dieser Auszug ist mehr als ein Seitenwechsel vom Süden in den Norden der Landeshauptstadt. Zum ersten Mal in der Geschichte des FC Rot-Weiß Erfurt und seiner Vorgänger wird der Verein nicht mehr im Steigerwaldstadion antreten. So wirtschaftlich vernünftig dieser Schritt auch sein mag, fußballhistorisch stellt er eine Zäsur dar. Eine, die schmerzt.

Laut war der Jubel, als die Modernisierung der maroden Spielstätte einst beschlossen wurde; groß war die Hoffnung auf neue sportliche Blüten in rot und weiß. Geträumt wurde nicht nur von vollen Rängen, sondern auch von vollen Kassen. Die Realität ist umso ernüchternder: Geblieben ist ein verwaistes Stück Rasen in einem allseits belächelten „Dreiseitenhof“.

Zur Einordnung: Für die 43 Millionen Euro, die in die partielle Sanierung geflossen sind, ist beispielsweise in Dresden ein Fußball-Tempel für 32.000 Zuschauer entstanden. Dieses verheerende Preis-Leistungs-Verhältnis hat allein die Stadt zu verantworten; ebenso wie die zahlreichen Planungsfehler. Wenn die Nebenkosten regelmäßig die Einnahmen auffressen und sich ein Verein das Spielen im Stadion nicht leisten kann, ist das Prestigeprojekt vor allem eines: ein sportliches Millionengrab.

So stimmungsvoll Leichtathletik-Meisterschaften und so abwechslungsreich Jugend-Länderspiele oder American-Football-Events auch sind: Eine Handvoll Wettbewerbe im Jahr und womöglich ein paar Leipziger Gastauftritte können einen fest verankerten Fußballverein nicht ersetzen. Am Steigerwald steht eine Hülle ohne Inhalt.

Eine verdammt teure.