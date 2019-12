Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Treffsicher wie in alten Tagen

Sie war gar nicht da, aber immer präsent. Laura Dahlmeier hatte sich längst in die Biathlon-Rente verabschiedet, als im November der neue Winter eingeläutet wurde. Aber die Fragen nach der siebenfachen Weltmeisterin hörten nicht auf, was so manchen Skijäger der deutschen Mannschaft nervte.

Nun, bei ihrem triumphalen Abschiedsrennen vor mehr als 46.000 Fans in Gelsenkirchen, stellte Dahlmeier einmal mehr unter Beweis, warum sie der deutschen Mannschaft so fehlt. Mit ihren 39 Treffern bei 40 Versuchen mischte sie beim Schießen in der Weltspitze mit. Ganz so, als hätte sie nie aufgehört. Ihre Teamkolleginnen dagegen haben einen Saisonstart ohne eine einzige Podestplatzierung hingelegt. Nun soll ausgerechnet der Durchbruch beim Heimweltcup in Oberhof gelingen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die deutschen Biathleten mit Startschwierigkeiten zum Saisonauftakt zu kämpfen haben. In der Vergangenheit haben sie es immer geschafft, bei den Höhepunkten wie Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele tatsächlich Medaillen abzuräumen. Aber: Oft war es eben Laura Dahlmeier, die mit ihren Ergebnissen so manch mittelmäßiges Resultat überstrahlte.

Zuletzt schrammte die einstige Langläuferin Denise Herrmann als Fünfte beim Weltcup in den französischen Alpen noch knapp am Treppchen vorbei. Gelingt es den deutschen Frauen jenen Aufwärtstrend zu bestätigen, dann werden die Fragen nach Laura Dahlmeier demnächst endgültig verstummen. Aber eben nur dann.