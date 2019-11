Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Wo bleibt die Debatte?

Das Problem ist nicht neu. Alle Jahre wieder, vor allem zu Anlässen wie dem heutigen Aktionstag verweisen Sozialverbände und Frauenbeauftragte auf die Leerstellen für Frauenschutzorte. Die Bundesgesetzgebung hinkt hinter der europäischen Übereinkunft hinterher, das ist mehr als erklärungsbedürftig. Was ist ein anerkannter Standard wert, wenn es keinen Rechtsanspruch gibt?

Solche Schieflagen schreiben sich fort bis zu Stellen, an denen man es nicht vermuten würde. Zum Beispiel beim Umgangsrecht, das betroffene Mütter den Vätern zu gewähren haben. Im Extremfall muss eine Frau ihre Kinder ohne Schutz dem Mann übergeben, vor dessen Schlägen sie in ein Frauenhaus geflüchtet ist, weil Sozialämtern die personellen Ressourcen für einen begleitenden Umgang fehlen. Eine Erfahrung, die Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern nicht unbekannt ist.

Das ist nur eine von offenen Fragen, die eine Lösung brauchen. Aber auch das wird nicht reichen. Dass die eignen vier Wände für viele Frauen ein gefährlicher Ort sind, zeigt die Kriminalstatistik. Jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Frau zu töten. Allein im Vorjahr wurden etwa 140.000 Fälle häuslicher Gewalt dokumentiert, die Opfer waren überwiegend Frauen. Und das sind nur die angezeigten Fälle, die Dunkelziffer muss weit höher geschätzt werden.

Die „Mee Too“-Bewegung hat gezeigt, wie machtvoll eine gesellschaftliche Debatte sein kann, wenn sie einmal losgetreten wird. Wie nachhaltig sie für eine schamhaft verschwiegene Unmöglichkeit sensibilisieren kann.

Wo bleibt der Aufschrei beim Thema häusliche Gewalt? Warum gibt es keine Debatte darüber? Wieso wird so selten über die Täter gesprochen? Darüber, dass offensichtlich Hunderttausende Männer in diesem aufgeklärten modernen Land der Meinung sind, über ihre Frauen nach Belieben verfügen, sie schlagen und demütigen zu dürfen. Während Frauenhäuser um jede Planstelle kämpfen müssen, um den Opfern den Schutz zu geben, der ihnen zusteht.

In Thüringer Frauenhäusern fehlen rund 150 Plätze