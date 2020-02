Kommentar: Wo Dumme dümmer werden

Als über die Jahre deutlich wurde, dass sich die Bildung in diesem Land nicht in gleichem Maße vermehrt wie der Wohlstand, glaubte man lange daran, dies läge am fehlenden Zugang zu Informationen. Spätestens seit es das Internet gibt, kann sich jedermann und jedefrau in alle Richtungen informieren. Das Wissen liegt wie ein offenes Buch im Netz, man muss nur zugreifen. Klüger sind die Menschen – im Schnitt – davon nicht geworden. Eher ist das Gegenteil der Fall.

Wildwuchs in der Facebookgruppe

Sagte man schon beim Fernsehen, dass es die Klugen klüger und die Dummen dümmer macht, so trifft dies auf das Internet noch in viel stärkerem Maße zu. Das hat mit den potenzierten Selektionsmöglichkeiten zu tun und mit sozialen Netzwerken, die alles sind, nur nicht sozial. Wer möchte, kann sich in einer Filterblase bewegen, in der alles ausgeblendet wird, was nicht die eigene Meinung bestätigt. Seriöse, unabhängige, nach journalistischen Maßstäben erlangte Informationen dringen da gar nicht mehr durch. Man glaubt nur noch, was man glauben will. Der Rest: Lügenpresse.

Gut verfolgen kann man dieses Prinzip in einer Facebookgruppe, die sich Rudolstädter nennt, über 3000 Mitglieder hat und in der mangels Administrator jeder jeden Mist veröffentlichen kann, der nebenbei bemerkt nur selten etwas mit Rudolstadt zu tun hat. Dafür tummeln sich dort jede Menge Verschwörungstheoretiker, Propagandisten und Provokateure aus extremen politischen Spektren. Nach den Morden von Hanau schrieb ein besonders eifriger Rechtsausleger allen Ernstes: „Mir graut heute schon vor der nächsten Bundestagswahl. Wer weiß, wie viele Menschen da vorher sinnlos getötet werden.“ Jeder Rudolstädter – und nicht nur die – kann sich für so etwas nur schämen.

Eine einfacher aber effiziente Regel

Der Norwegische Rundfunk, der ähnlich wie deutsche Medien mit einer zunehmenden Zahl von Hasskommentaren zu tun hat, hat jetzt eine einfache aber effiziente Regel eingeführt: Bevor man einen Kommentar abgeben kann, muss man erst drei Fragen zum Text beantworten. Das hält erstens die ab, die nicht bis drei zählen können. Und zweitens sämtliche Meinungsmaschinen, sogenannte Bots, die beispielsweise zum Thema Klimawandel für ein Viertel aller Tweets verantwortlich sind. Vor Dummheit schützt allerdings auch das nicht.

