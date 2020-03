Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Abstand und Verzicht

Thüringen befindet sich, als Teil dieser verrückten Welt, in einer außergewöhnlichen Situation. Und außergewöhnliche Situationen verlangen, diesem Kalauer kann jeder zustimmen, nach außergewöhnlichen Lösungen.

Doch ob es die richtigen Lösungen sind, ob sie zu spät kamen oder ob sie zu drakonisch sind: Darüber lässt sich streiten. Allein die Öffnungszeiten von Restaurants könnten debattiert werden, bis das allerletzte Bier ausgeschenkt ist.

Erschwerend hinzu kommt das föderale Durcheinander von Bund, Ländern und Kommunen. Niemand weiß doch gerade wirklich, was bei ihm daheim genau wann geschlossen wird.

Aber leider fehlt die Zeit fürs Streiten. Das Corona-Virus breitet sich scheinbar ungebremst aus. Geht das so weiter, sind in zwei, drei Wochen die Krankenhäuser überfüllt. Dann müssten Ärzte, so wie in Italien entscheiden, wer überleben darf. Und wer nicht.

Damit das nicht passiert, ist jetzt – und nicht irgendwann – die Zahl der menschlichen Kontakte zu minimieren. Deshalb sind in Thüringen seit Dienstag die Schulen und Kindergärten geschlossen. Deshalb wird ab Mittwoch das öffentliche Leben lahmgelegt. Und deshalb dürften ab Donnerstag die meisten Geschäfte schließen.

Was bleibt, ist die Grundversorgung mit Strom, Gas, Lebensmitteln, Arzneimitteln, Geld. Auf alles andere, auch aufs Reisen, muss für einen Monat verzichtet werden.

Mindestens.

Die Folgen für die Wirtschaft werden massiv und teilweise fatal sein. Die Krise in der Krise hat längst begonnen. Hier muss der Staat genauso drastisch helfen, wie er jetzt alles Mögliche verbietet.

Noch einmal: Manches, was jetzt entschieden wird, könnte übertrieben sein. Oder untertrieben. Fehleinschätzungen und Fehler gab es jetzt schon genug, aus ihnen muss schnell gelernt werden.

Doch das Ziel, die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, ist grundsätzlich richtig. Ansonsten gilt für uns alle: Abstand halten, Anstand bewahren – und versuchen, gesund zu bleiben.

