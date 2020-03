Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Chance für mehr Miteinander

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor zwei Wochen habe ich an dieser Stelle bereits über das Corona-Virus und mögliche Auswirkungen auf unseren Alltag geschrieben. Ab kommender Woche wird es also konkret. Die zur Eindämmung des Virus notwendige Schließung von Bildungseinrichtungen wird uns als Gesellschaft vor Herausforderungen stellen, die noch nicht absehbar sind. Wir werden Einschnitte in unserem Alltag erleben und auch wirtschaftlich existenzielle Fragen vieler Menschen beantworten müssen. Schon jetzt leiden etwa Kleinstunternehmer im pädagogischen Bereich, Selbstständige im Messebau oder der Gastronomie. Wie sich das Herunterfahren des öffentlichen Lebens auf weitere Branchen ausweitet, ist noch nicht vorhersehbar.

Was aber sicher ist: Die Probleme einer reichen Konsum- und Spaßgesellschaft werden uns als Bagatellen erscheinen. Wir werden mehr aufeinander achtgeben müssen, um diese Krise gemeinsam überstehen zu können. Rücksichtnahme, Vernunft und Solidarität mit denen sind gefragt, die es besonders nötig haben. Jetzt ist die Chance für gelebtes Miteinander und gegenseitige Unterstützung.

Wir stehen als Redaktion und Verlag ebenso wie andere Unternehmen vor der Frage, wie wir weiter unserer Arbeit nachgehen können. Um unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gerecht zu werden und gleichzeitig unseren Informationsauftrag Ihnen gegenüber zu erfüllen, haben wir Krisenszenarien entwickelt und bereits erste Maßnahmen ergriffen.

Priorität genießt dabei, Ihnen weiter die gedruckte Tageszeitung zustellen zu können. Verhindern dies etwaige Umstände (wie in der Vergangenheit schon Witterungsverhältnisse), steht Ihnen weiterhin unser Online-Angebot oder das E-Paper zur Verfügung.

Alles Gute und herzliche Grüße

Jan Hollitzer

