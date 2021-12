Leitartikel: Das Amt neu erfinden

Martin Debes über den neuen Ost-Beauftragten.

Es ist ein obskures Amt mit einer unmöglich erscheinenden Aufgabe. Ausgestattet mit wenig Macht, dafür überfrachtet mit zu großen Erwartungen soll der sogenannte Ost-Beauftragte für die Bundesregierung das schaffen, was sie selbst nicht hinbekommt.

Kümmerten sich um den Aufbau Ost anfangs noch nebenbei die Westdeutschen Johannes Ludewig und Rudi Geil in Kanzleramt und Wirtschaftsministerium, setzte ein SPD-Kanzler im Jahr 1998 erstmals einen Ostdeutschen auf einen eigenständigen Posten in der Regierungszentrale.

Das Experiment ging gründlich schief. Der Thüringer Rolf Schwanitz, den der Beruf nach Sachsen verschlagen hatte, wurde in Berlin von niemandem wirklich ernst genommen. In der Folge wanderte das Beauftragtenamt wieder als Nebenjob oder Frühstücksdirektor durch die Ministerien.

Nun also Carsten Schneider: In Erfurt geboren, in Potsdam wohnhaft, seit 23 Jahren im Bundestag. Statt Bundesminister, wie er und die östliche SPD es wollten, wird er das, was einst Schwanitz war: Ein als Staatsminister bezeichneter Staatssekretär im Kanzleramt, zuständig für die angeblich neuen Länder und alle Regionen, die sonst noch strukturell benachteiligt sind – oder sich zumindest so fühlen.

Will der Sozialdemokrat Erfolg haben, muss er das tun, woran seine Vorgänger scheiterten: dem Amt Sinn verleihen und messbare Erfolge bei Ansiedlungen und Zuweisungen vorweisen. Und er muss dafür sorgen, dass die Ostdebatte nicht auf Rechtsextremismus, AfD und Querdenkertum verengt wird, dabei aber gleichzeitig die offenkundigen Probleme nicht negieren.

Gelänge dies Schneider, hätte er nicht nur seine Degradierung in einen Aufstieg umgedeutet und sein Amt neu erfunden. Er hätte etwas für das getan, was längst nicht vollendet ist: die deutsche Einheit.