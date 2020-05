Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Das Geld sitzt nicht locker

Es geht wieder los. Das war die – an sich – erfreuliche Botschaft, die nach wochenlangem Stillstand zunächst die Einzelhändler und jetzt die Gastwirte und Hoteliers in Thüringen von der Politik erreichte. Aufwendig wurden zunächst die Läden und werden nun die Gasträume und Hotelrezeptionen nach den Anforderungen für Abstand und Hygiene nachgerüstet – zusätzliche Kosten, die die Unternehmer im Vorgriff auf die erhofften Umsätze erbringen.

Doch wehe, wenn die dann ausbleiben. So erleben es in diesen Tagen gerade die Ladenbesitzer. Weder in den Innenstädten noch in den großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese stellen sich die erhofften Besucherströme ein. Angesichts von Maskenpflicht, Plastikverkleidungen an den Kassen und eingeschränkten Kundenzahlen in den Läden will keine Einkaufsbummel-Stimmung aufkommen.

Man geht in ein Geschäft, wenn man etwas dringend benötigt, und verlässt es nach kurzer Zeit wieder. Diese Erfahrung müssen die Händler gerade machen. Wirte und Hotelbetreiber bekommen einen Vorgeschmack, was ihnen in den nächsten Wochen blühen könnte.

Denn viele Thüringer haben in der Corona-Krise erhebliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Angestellte befanden oder befinden sich in Kurzarbeit, Selbstständigen fehlen mitunter jegliche Einnahmen, einige mussten sogar Grundsicherung beantragen.

Da sitzt das Geld nicht so locker und man fragt sich, ob man sich den Besuch im Restaurant oder die Übernachtung im Hotel derzeit leisten kann. Große Anschaffungen bleiben in diesen Tagen aus, berichten verschiedene Händler von ihren Erlebnissen.

Die Corona-Krise droht das seit Jahren anhaltende Laden- und Kneipensterben in Thüringen zu beschleunigen. Der Hotel- und Gaststättenverband warnt bereits vor Insolvenzen in seiner Branche.

Die Soforthilfen der Politik haben das Überleben zahlreicher Betriebe in den Wochen der Schließung gesichert. Jetzt droht dennoch vielen Firmen das Aus.

