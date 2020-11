Leitartikel: Das kann teuer werden

Der Kasseler Kali-Konzern K+S macht plötzlich auf Öko und Thüringens Umweltministerin Siegesmund stellt sich hinter das Unternehmen. Sie unterstützt die beantragte Änderung des Kali-Staatsvertrags. Verkehrte Welt, mag manch einer denken und zur Vorsicht mahnen.

Der Kali-Produzent steht enorm unter Druck. Seine Umweltsünden werden nicht mehr hingenommen. Die Anrainerländer von Werra und Weser wollen ab 2028 die Salzverschmutzung der Werra komplett stoppen. Auch das unterirdische Verpressen von Salzlauge aus Produktionsrückständen ist nur noch bis Ende nächsten Jahres gestattet. Wer will schon salzhaltiges Grundwasser?

Also muss sich der Konzern neu erfinden und das macht er clever. Die als Abfall anfallende Salzlösung wird in einer 2018 errichteten Anlage zu konzentrierter Salzlauge, die - künftig mit weiteren Salzen gesättigt - eine zähflüssige Masse bildet. Diese möchte K+S zwischen 2022 und 2025 im Südwestfeld der alten DDR-Grube Springen einstapeln.

Wer zahlt die Kosten in dreistelliger Millionenhöhe?

Der Düngemittelhersteller hätte endlich sein Abwasserproblem gelöst und die Grube Springen könnte saniert werden, so die Botschaft. Und sie klingt verlockend.

Daher muss es in den kommenden Monaten die Aufgabe Thüringens sein, darauf zu achten, wer die Kosten für das Projekt in dreistelliger Millionenhöhe zahlt. Und zweitens, dass diese Einlagerung in jedem Fall sicher ist. Schließlich soll die alte DDR-Grube weiter stabilisiert werden.

Thüringen sieht die Verantwortung für die Kosten des Projekts bei K+S. Der Kali-Konzern mahnt dagegen eine faire Kostenverteilung an. Angesichts der Tatsache, dass der Freistaat schon jetzt jährlich knapp 20 Millionen Euro nach Kassel an die Konzernzentrale für Sanierungsarbeiten in den alten DDR-Kalibergwerken überweist eine Forderung, die zwei Mal überdacht sein will.

Ein Ausweg aus dem Dilemma wäre, den Bund wieder mit zur Kasse zu bitten, wie es beispielsweise auch der Kohleausstieg regelt.

