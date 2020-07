Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Das nennt sich Demokratie

Das Thüringer Paritätsgesetz gibt es nicht mehr. Das Landesverfassungsgericht hat die Regelung, die Parteien quotierte Kandidatenlisten vorschrieb, für nichtig erklärt. Damit ist es so, als habe sie nie existiert.

Die Entscheidung war abzusehen. Und sie ist gut begründet. Das Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger und die Freiheit der Parteien, über ihre Kandidatinnen und Kandidaten zu entscheiden: Das alles wiegt in diesem Fall schwerer als der Verfassungsauftrag an den Staat, für Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu sorgen.

Wenn Parteien vor einer freien und geheimen Wahl sich dafür entscheiden, vor allem Männer aufzustellen, dann ist das ihr Recht. Und wenn Wähler – oder Wählerinnen – meinen, für diese Kandidaten stimmen zu wollen, dann nennt sich das Demokratie.

Dieses Prinzip widerspricht nicht der erfolgreich eingeübten Praxis von Linke, SPD und Grünen, mindestens die Hälfte ihrer Mandate mit Frauen zu besetzen. Im Gegenteil. CDU, AfD oder FDP sollten sich vielmehr an diesen internen Quoten ein Beispiel nehmen.

Denn es ist einfach nur peinlich, dass in der 21-köpfigen Landtagsfraktion der CDU gerade einmal zwei weibliche Abgeordnete sitzen. Mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit hat dies nichts zu tun.

Wobei, und hier wird es richtig kompliziert: Die Union hatte sogar auf den ersten 20 Plätzen ihrer Wahlliste die Hälfte für Frauen reserviert. Weil aber am Ende nur direkt gewählte CDU-Kandidaten einzogen und in den Wahlkreisen vor allem Männer antraten, wurde die Quote nicht wirksam.

Eine echte Parität müsste also auch für die Wahlkreise wirken – und genau davor schreckte Rot-Rot-Grün zurück. Die Koalition wusste, dass sie damit garantiert bei Gericht aufliefe und versuchte es deshalb mit der Light-Variante.

Im Ergebnis ist das linke Lager blamiert, derweil die rechtsextremistische AfD triumphieren darf. Vor allem aber sind jetzt jene geschwächt, die in der Union und anderswo mühsam für eine Frauenquote kämpfen.

