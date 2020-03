Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Das war zu erwarten

Die AfD als Opfer der etablierten Parteien. So sieht sich die Partei, nachdem öffentlich wurde, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz „rechtsextreme Bestrebungen“ in der AfD-Teilorganisation „Flügel“ erkannt hat.

Der Thüringer Verfassungsschutz beobachtet aktuell zudem, ob „hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ beim hiesigen AfD-Landesverband erkennbar sind. Wäre das so, stünde die Partei außerhalb der Verfassung. Das soll geklärt werden.

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer sieht für diesen Verdacht nach anderthalbjähriger Prüfung durch sein Amt „hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte“, die sich allein aus der Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, wie Reden, Zeitungsartikel, den sozialen Medien oder Fernsehbildern ergeben hätten.

Das Vorgehen der Verfassungsschutzbehörden ist bislang beispiellos für Deutschland. Denn eine so große Organisation wie der Flügel in der AfD - mit zahlreichen Bundestags- und Landtagsabgeordneten - ist bisher noch nicht so intensiv beobachtet worden.

Doch ist die AfD wirklich Opfer der etablierten Parteien, die einen erfolgreichen Konkurrenten loswerden wollen?

Die AfD muss nichts fürchten, sollte sie auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.

Sollte das aber nicht so sein, könnten die Konsequenzen aus den Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden ernsthafte Folgen für die Partei haben. Denn die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik hat sich nach den dramatischen Erfahrungen der Weimarer Republik auch als wehrhafte Demokratie aufgestellt.

In diesem Fall wäre die AfD kein Opfer. Denn sie hat sich nicht an das Grundgesetz, den geltenden Konsens der übergroßen Mehrheit unserer Gesellschaft, gehalten.

Dass in einem solchen Fall unsere Demokratie mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verteidigt wird, versteht sich von selbst.

