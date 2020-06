Martin Debes über Krieg und Frieden in der Thüringer CDU

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Der ewige Retter der Thüringer CDU

Es war der Januar 1992 und die Thüringer CDU befand sich in höchster Not. Ministerpräsident Josef Duchač war nach einer Kabinettsrevolte zurückgetreten, es musste sehr rasch ein Nachfolger gewählt werden.

Nach einigem Hin und Her rief Helmut Kohl in München an, wo sich gerade Bernhard Vogel als Chef der Adenauer-Stiftung auf Dienstreise befand. Er müsse sofort nach Erfurt fahren und die Regierung übernehmen, sprach der Kanzler. Und Vogel folgte.

Seit diesem historischen Telefongespräch sind bald drei Jahrzehnte vergangen. Doch noch immer fühlt sich Vogel dazu bemüßigt, die Landespartei in unregelmäßigen Abstanden zu retten.

Gemeinsam mit Dieter Althaus, der ihm einst als Landesparteichef und Ministerpräsident nachfolgte, hat der 87 Jahre alte Mann den neuen CDU-Machtkampf, der eigentlich der alte ist, vorläufig befriedet: Christian Hirte soll im September zum neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Generalsekretär Raymond Walk zieht seine Gegenkandidatur zurück und bewirbt sich als Stellvertreter.

Ob Hirte allerdings der Richtige ist, bleibt fraglich. Einmal abgesehen davon, dass er eine Mitverantwortung für das Desaster trägt, das mit dem Namen Thomas Kemmerich verbunden ist: Er will bislang im Bundestag bleiben, also seine Partei nächstes Jahr nicht in den Landtagswahlkampf führen – weshalb wohl der charismaarme Landtagsfraktionschef Mario Voigt als Spitzenkandidat antreten muss.

Doch die traurige Alternative wäre die Fortsetzung des lähmenden Kampfes zwischen Voigts Lager und den den verbliebenen Anhängern des früheren Landes- und Fraktionschef Mike Mohring, der Walks Kandidatur beförderte. Da erscheint ein halber Formelkompromiss besser als gar keiner.

Jedes Mal übrigens, wenn Vogel aus seinem Ruhestand – mal mehr, mal minder erfolgreich – in Thüringen eingriff, hatte die CDU gerade wieder ein Stück ihrer alten Macht verloren. Es wird vielleicht Zeit, dass die Landespartei endlich damit beginnt, sich selbst zu retten.