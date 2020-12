Leitartikel: Die Attrappe der AfD

Seit 2005 gibt es in Thüringen, so wie in anderen Ländern, eine Kommission, die über das Schicksal von Menschen entscheidet. Sie wägt ab, ob ein Flüchtling, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, der nicht geduldet wird und der alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat, trotzdem bleiben darf - und nicht abgeschoben werden muss.

Der Kommission gehören Vertreter von Landtag, Landesregierung, Kommunalverbänden, Kirchen, Ärztekammer, Wohlfahrtsverbänden an. Sie prüft die Lebensumstände und „sonstige Gesichtspunkte“, ob dringende humanitäre oder persönliche Gründe die „weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiets“ rechtfertigen - ob es sich also um einen sogenannten Härtefall handelt.

Am Ende entscheidet der Migrationsminister. Er kann die Empfehlung ablehnen. Aber er kann auch nicht ohne das Gremium eigenständig handeln. Am Ende setzt also die Exekutive mithilfe einer Kommission gesetzlich legitimierte und gerichtlich bestätigte Behördenentscheidungen außer Kraft.

Für die AfD ist dies glatter Verfassungsbruch. Doch das zuständige Gericht sieht dies anders: Zwar berühre das Konstrukt die zentralen demokratischen Prinzipien. Trotzdem sei die Regelung verfassungsgemäß. Die Kommission berate ja nur, außerdem handele es sich um eng beschränkte Ausnahmen aus humanitären Gründen.

Das Asylgeschäft ist hart - und die AfD will es brutal machen

Man kann dies rechtlich gut begründet anders sehen. Dies belegt auch das Sondervotum des Richters Manfred Baldus, der im Übrigen politisch ganz gewiss nicht der AfD nahesteht.

Aber so ist es nun mal entschieden, und das ist vor allem für die Betroffenen extrem wichtig. Das Asylgeschäft ist so schon hart genug - und die AfD will es brutal machen. Sie möchte am liebsten alle Flüchtlinge fernhalten, Härtefall oder nicht. Die Verteidigung des Rechtsstaats dient ihr nur als Attrappe.

Das heißt aber nicht, dass die Kommission so bleiben muss, wie sie ist. Und wenn schon die Verfassung reformiert werden soll: Ein Platz für die Flüchtlingsrechte ließe sich darin sicher auch finden.

