Leitartikel: Die Gefahr bleibt

Mitten in den Krisen, die sich gerade parallel entwickeln, scheint auch eine Partei in die Krise zu taumeln, die bislang von Krisen profitierte. Ob nun die Eurozone knirschte oder Hunderttausende Flüchtlinge über die Grenzen kamen: Die AfD gewann.

Nun sinkt die Partei in den Umfragen. In einer Situation, die es so noch nicht gab, scheinen die Menschen eher auf Erfahrung zu setzen – und nicht auf extremen Populismus.

Natürlich ist es viel zu früh, Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch in der Politik sind die Entwicklungen, wie man ja gerade so oft sagt: sehr dynamisch. Dennoch darf der aktuelle Befund vorsichtig optimistisch stimmen.

Ansonsten aber bleiben größere Teile der AfD das, was sie waren: eine Gefahr für die Demokratie. Das ändert sich auch nichts, wenn nun der von Björn Höcke geleitete „Flügel“ aufgelöst werden soll, um der Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu entgehen.

Im Gegenteil. „Unsere Arbeit weist über den ‚Flügel‘ hinaus“, sagte der Thüringer AfD-Vorsitzende am Wochenende. „Ich selbst und alle anderen politikfähigen ‚Flügler‘ werden ihren politischen Kurs im Sinne der AfD weiterführen. Diejenigen aber, die den ‚Flügel‘ missverstanden haben und ihn verfilzen wollten, werden nicht mithalten können.“

Das ist nichts anderes als eine Kampfansage, und sie ist ernst zu nehmen. Es waren der verkappte Rechtsextremist Höcke und seine Mitstreiter wie der Neonazi Andreas Kalbitz, die seit der Gründung des „Flügels“ vor fünf Jahren die Partei nach rechts drängten. Obwohl sie keine feste Struktur führten, sondern ein loses Netzwerk, waren sie die am besten organisierte innerparteiliche Kraft.

Es mag sein, dass jetzt Höcke und Kalbitz in der Bundespartei geschwächt wirken. Doch in Thüringen ist fast die gesamte Landtagsfraktion ihrem Lager zuzurechnen; in den anderen ostdeutschen Parlamenten sieht es kaum anders aus. Hier ist der „Flügel“ die AfD – und umgekehrt. Irgendein Auflösungsbeschluss ändert daran nichts.

AfD ohne „Flügel“ - die Protagonisten aber bleiben