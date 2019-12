Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Die Jungen und die Alten

Noch nie wurde so viel, so anhaltend über Klima und Umweltschutz diskutiert, wie in diesem Jahr. Über Zukunft, über Ignoranz, über Verzicht. Und noch nie fielen diese Debatten so emotional aus.

Nur so ist zu erklären, warum ein missglücktes Lied die Nation mitten in ihrer nachweihnachtlichen Schläfrigkeit so armieren kann. Man könnte an diesem Beispiel entlang trefflich darüber streiten, was gute Satire ist, was schlechte, ob man überhaupt darüber streiten kann, und es ansonsten dabei belassen. Wenn es dabei nicht auch um etwas wirklich Ernsthaftes ginge: Die Klimadebatte markiert sich als eine Generationendebatte. Denn auch das gehört zur Bilanz des alten Jahres: Noch nie hat die junge Generation so laut, so wütend und so selbstbewusst auf ihr Recht auf Zukunft gepocht. Vom Klima bis zur Frage, wer die Rente für die Alten zahlen soll.

Das ist nicht falsch, aber es ist neu in dieser Dimension. Und das irritiert. Was einst Thema am familiären Küchentisch war, ist zu einem gesellschaftlichen Disput geworden, der streckenweise Züge eines handfesten Genrationenkrachs trägt.

Kommunikation zwischen Jung und Alt war schon immer missverständlich

Wir müssen aufpassen, dass sich dieser Ton nicht verstetigt, dass wir den Kontakt zwischen den Generationen nicht verlieren. Wir brauchen einander. Das Thema Zukunft verträgt keine populistischen Antworten. Gegenseitige Schuldzuweisungen schon gar nicht. Nicht die selbstgerechte Unbekümmertheit, mit der einige Klimastreik-Akteure auf die Ignoranz der Alten zeigen. Nicht die Sprüche mancher Älterer über die undankbare Jugend, die erst einmal etwas leisten soll. Auch wenn es verständlich ist, dass sie sich angegriffen und gekränkt fühlen, wenn ihr gelebtes Leben infrage gestellt wird.

Die Kommunikation zwischen Jung und Alt war schon immer auch ein verlässlicher Quell von Missverständnissen und Missmut. Doch wir werden uns daran abarbeiten müssen, alle miteinander. Denn es spricht vieles dafür, dass dieses Thema des alten Jahres eine der großen Herausforderungen des neuen sein wird.