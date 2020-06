Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Die kleinen Dinge

In der Politik stinkt Eigenlob bekanntlich nicht so sehr wie in anderen Sphären des Lebens. Aber zuweilen riecht es doch ziemlich übel. Wenn sich zum Beispiel in Thüringen Koalitionspartner öffentlich darüber streiten, wer von ihnen die meisten Steuermillionen verteilt hat, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass es mit dieser Koalition nicht sehr weit her ist.

Auf der anderen Seite wirkt es ebenso peinlich, wenn sich die CDU als Teilzeitpartner des rot-rot-grüne Minderheitsbündnisses für einen Kinderzuschlag von 100 Euro feiert, der sich tags darauf schon wieder verflüchtigt. Weil das Geld mit dem nunmehr beschlossenen Bonus des Bundes verrechnet werden soll, bleibt wahrscheinlich von dem Geschenk der Union nur noch die Verpackung übrig.

Und trotzdem: Das Corona-Hilfspaket, das der Landtag an diesem Freitag beschließen wird, ist ein Erfolg. Denn es ist der erste amtliche Beleg dafür, dass das ziemlich einmalige Tolerierungskonstrukt, das nicht so heißen soll, einigermaßen funktioniert.

Dieser Befund gilt umso mehr, weil sich hier lauter politisch Verletzte zusammengefunden haben. Da ist eine eigentlich starke Linke, die aber das Trauma der zwischenzeitlichen Abwahl ihres Ministerpräsidenten längst nicht verarbeitet hat. Da ist die einst so stolze und jetzt so lädierte CDU, deren Führungskrise andauert. Da ist die SPD, die sich in den Umfragen einfach nicht erholen will und sich einen neuen Chef suchen muss. Und da sind die Grünen, die schon froh sein dürfen, wenn sie in einem Jahr noch dem Landtag angehören.

Dass diese Vier inmitten einer historischen Pandemie, deren Folgen sich erst langsam abzuzeichnen beginnen, das Land am Laufen halten, ist bei aller nötiger Kritik zur Kenntnis zu nehmen. Angesichts des politischen Chaos, das vor wenigen Monaten im Land herrschte, muss eine arbeitsfähige Regierung, die sich eine Mehrheit im Parlament organisieren kann, schon als Wert an sich gelten.

Oder anders formuliert: Die Thüringer haben gelernt, die kleinen politischen Dinge zu schätzen.