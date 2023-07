Leitartikel: Die nächste Blamage

Martin Debes über eine Gesetz, das bisher nur der AfD nutzte.

Da hatte sich die Ampel-Koalition über viele Monate gequält und zerstritten. Schließlich hatte sie, als die Ferien dräuten, noch schnell die Fristen verkürzt – nur um vom Bundesverfassungsgericht ausgebremst zu werden. Nun soll das sogenannte Heizungsgesetz erst nach dem Sommer beschlossen werden.

Die neuerliche Blamage ist der vorläufige Tiefpunkt eines von Anfang an verunglückten Gesetzgebungsverfahrens. Erst wurde ein unabgestimmter, unpraktikabler und unsozialer Entwurf publik. Danach musste der zuständige Staatssekretär wegen einer peinlichen Affäre gehen. Und am Ende wurde ohne sichtbare Not politischer Zeitdruck erzeugt.

Dass die Opposition dagegen opponiert, ist ihre Aufgabe. Allerdings versuchte sich insbesondere die Thüringer CDU in Brutalpopulismus, der mit den Tatsachen nur bedingt zu tun hatte. Der vom hiesigen Vorsteher Voigt kreierte Begriff der „Energie-Stasi“ hätte auch von der AfD stammen können.

Die logische Folge: Björn Höckes Partei, das zeigen die Umfragen, hat bislang als einzige von dem unsachlich und oft auch unwürdig geführten Streit profitiert.

Dabei ist der Kompromiss vertretbar. Die Modernisierung der Heizsysteme wird mit Augenmaß und sozial abgefedert beschleunigt.

Doch darum ging es zuletzt kaum noch. Was dominierte, war das teils von der Ampel selbst verursachte, teils von der Union konstruierte Zerrbild eines übergriffigen Staates.

Die AfD sagt Danke.