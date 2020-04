Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Die Rückkehr der Schulden

Das Corona-Virus hat so vieles, was bis vor wenigen Wochen noch als absolut undenkbar galt, bittere Realität werden lassen. Die Folgen dessen, was wir gerade gemeinsam durchleben, sind kaum fassbar, ob nun für das Gesundheitssystem, für die Wirtschaft oder für das Gemeinwesen insgesamt.

Doch zumindest für die öffentlichen Haushalte ist eines gewiss: Die Einnahmen werden drastisch sinken. Wenn Unternehmen weniger produzieren und Menschen weniger konsumieren, fließen auch weniger Steuern und Abgaben. Das gilt umso mehr, da gerade ganze Branchen einbrechen und tausende Existenzen vernichtet werden.

Gleichzeitig steigen die Ausgaben, erst für die bereits beschlossenen Soforthilfen und später für nötigen Konjunkturprogramme. Auch die Sozialsysteme dürften nicht ohne massive Zuschüsse auskommen.

Die Folge, das ist einfache Mathematik, werden erhebliche Defizite sein, die sich am Ende nur mit neuen Krediten ausgleichen lassen. Die sogenannte Politik der Schwarzen Null ist vorerst Geschichte. Jetzt müssen wieder Schulden gemacht werden.

Schon vor dem Ausbruch der Pandemie hatte sich die Konjunktur abgekühlt und jedem klargemacht, dass mit Rekordüberschüsse und Sondertilgungen nicht mehr zu rechnen sein würde. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte die Landesregierung noch hoffen dürfen, dank einer komfortablen Rücklage mindestens bis zu den Neuwahlen in einem Jahr schuldenfrei durchregieren zu können.

Doch daraus wird nun nichts. Ausgerechnet in diesem verrückten Jahr 2020, in dem die Schuldenbremse des Grundgesetzes in Kraft getreten ist, müssen Bund und Länder die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen, die für schwere Krisen und Katastrophenfälle vorgesehen ist. Ob die strengen Tilgungspläne, die damit verbunden sind, jemals eingehalten werden können, weiß ehrlicherweise keiner. Denn dies ist nur der Anfang einer Pandemie, deren Verlauf wir nur erahnen können. Dies ist auch der Anfang einer Krise, wie sie die Welt bisher nicht kannte.

Thüringen drohen neue Schulden