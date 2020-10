Leitartikel: Die verbrauchte Koalition

Der Landwirtschaftsminister streitet für die mäusegeplagten Bauern, die Umweltminister für den Feldhamster. Am Ende dürfte man sich irgendwie in der Mitte treffen: Die Mäuse können künftig leichter vergiftet werden, wenn es nicht den vom Aussterben bedrohten Hamster trifft.

Auf den flüchtigen Blick hat alles also seine politische Ordnung. Doch so ist es nicht. Der Streit fand vorzeitig in die Öffentlichkeit, wobei sich nun die Minister gegenseitig des Lecks bezichtigen. Der eine findet, dass sich die andere auf ihre Kosten profiliert – und umgekehrt.

Doch das eigentliche Problem für die Koalition lautet: Das ist keine Ausnahme. Das ist die Regel.

Da stellt sich der linke Kultusminister öffentlich gegen die SPD-Finanzministerin, die ihr nicht genügend Lehrerstellen geben will. Da schimpft die Finanzministerin über den grünen Justizminister, weil der aus ihrer Sicht zu viele Flüchtlinge holen wird. Und da prügeln Linke und Grünen vereint auf den SPD-Innenminister ein, weil der zu freundlich zu Verfassungsschutz und Polizisten sei. Das alles wird begleitet von einem disharmonischen Twitter-Konzert.

Schon die Koalitionsverhandlungen im Winter zeigten, was nunmehr offenkundig ist: Ohne Mehrheit im Landtag ist das Bündnis zerstrittener denn je – und erinnert zunehmend an die Spätphase der letzten schwarz-roten Regierung.

SPD und Grüne wissen zwar, dass sie mit der Linken immer noch die beste Machtoption haben. Aber sie wollen dafür nicht den Preis der endgültigen Marginalisierung oder gar des Rauswurfs aus dem Parlament bezahlen.

Der Wahlkampf hat also längst begonnen, und es wäre gut, wenn er im April 2021 seinen Abschluss fände. Für rasche Neuwahlen sprechen jetzt schon viele Gründe, von der Feststellung, dass Abmachungen einzuhalten sind, bis zur Planungssicherheit für den Etat 2022.

Aber es kommt noch ein Grund hinzu: Diese Koalition hat sich in ihrem jetzigen Zustand verbraucht. Die Thüringer Landesregierung braucht einen Neuanfang, wie immer sie danach auch aussehen mag.

Hamster, Mäuse und eine streitende Thüringer Regierung