Leitartikel: Dilemma der Dynamik

Es geht also los - und tut es doch nicht. Ab dem 27. Dezember, einem Sonntag, soll bundesweit geimpft werden, auch in Thüringen. Die Meldung ist soweit gut und ein wichtiges Signal gegen die Pandemie. Vielleicht 10.000 Dosen und 5000 zu Impfende sind aber nur ein symbolischer Anfang. Noch ist nicht einmal wirklich klar, ob es tatsächlich so viele Spritzen sein und wo und wie sie verimpft werden. Wer glaubt, er müsse schnell zum Telefonhörer greifen, um seinen Impftermin zu machen, muss sich bremsen. Bis zu den Massenimpfungen dauert es noch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Wieder gibt es neue Informationen, neue Termine, wieder mehr Fragen als Antworten. Nicht einmal die, die impfen sollen, wussten gestern schon Bescheid. Die außer Kontrolle geratene Pandemie treibt die Verantwortlichen vor sich her. Öffentlichkeit und Medien machen Druck. Erst geht es mit der Zulassung des Impfstoffes schneller als angekündigt und nun auch mit dem Impfen selbst. Erklärt und entschuldigt wird es mit der Dynamik des Infektionsgeschehens. Man muss und will Hoffnung verbreiten und stiftet eher Verwirrung.

Die Pandemie ist Herausforderung in jederlei Hinsicht. Geduld wird auf eine harte Probe gestellt. Dem Vertrauen in die Impfungen tut das nicht gut. Wer sich impfen lassen möchte, will wissen, wann er damit rechnen kann. Wo die Impfstoffe nun schon mal auf dem Weg sind, wäre eine Art Fahrplan gut. Erst am Freitag will Jens Spahn die Coronavirus-Impfverordnung unterzeichnen, die festlegt, wer zuerst geimpft wird.

Letztlich macht wohl wieder jeder seins. Impfberechtigte in Niedersachsen sollen einen Brief mit einem QR-Code zum Scannen mit dem Handy erhalten, der zur Impfteilnahme berechtigt. In Hamburg sollen Kennnummern zur Vorlage im Impfzentrum verschickt werden. Bayern, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern setzten ebenfalls auf die Einladung via Postweg. Thüringen berät sich noch.

Es sei denn, Jens Spahn oder wer auch immer hat am Samstag wieder eine neue Idee. So oder so - es kann nur besser werden.

