Leitartikel: Ein schmaler Grat

Mit einem gefüllten Seifenspender an jedem Waschbecken fängt es an. Aber das ist noch das Geringste der Probleme, die gelöst werden müssen, wenn in zehn Tagen die ersten Schüler in die Klassenräume zurückkehren sollen. Auch abgesehen davon, dass es Schulen im Land gibt, deren Sanitärräume den Namen kaum verdienen, sind die Herausforderungen immens. Wer soll angesichts der ohnehin dünnen Personaldecke die Stunden absichern, wenn weiterhin zweigleisig, also direkt und aus der Ferne unterrichtet werden soll. Was bringt es, wenn in der Schule die Bänke weit auseinander stehen, die Schüler sich auf dem Weg dorthin aber in Bus und Bahn drängen. Jeder fünfte Lehrer in Thüringen ist 60 Jahre und älter. Rechnet man noch Pädagogen mit Erkrankungen hinzu, ist ein Viertel der Lehrerschaft besonders gefährdet, wenn das Virus sie erreichen sollte.

Sicher, es ist einfach, Entscheidungen in Frage zu stellen, die man nicht selber fällen und verantworten muss, für die es keine Blaupause gibt.

Und ja, es sprechen auch gewichtige Gründe dafür, die Schulen langsam wieder zu öffnen. Nicht nur, weil es bei den Absolventen um Abschlüsse geht, um Studienplätze, um eine Berufsausbildung. Auch weil das Lernen zu Hause zementiert, was ohnehin eine Schwachstelle im Bildungssystem ist, die kaum beherrschbar ist: Das Elternhaus ist entscheidender Faktor für den Lernerfolg.

Die Sorge, die jetzt bei vielen Lehrern und Eltern umgeht, ist mehr als nachvollziehbar. Und die Frage, warum ausgerechnet die Schulen beim Lockdown mit an die vorderste Front geschickt werden, auch.

In allererster Linie geht es um Gesundheit, um Leben. Viel Zeit für die Vorbereitungen, um Risiken zu minimieren, bleibt nicht. Man kann nur hoffen, dass damit nicht erst nach der Kanzlerrunde begonnen wurde.

Das Verhängnisvolle jeder politischen Entscheidung in Zeiten von Corona ist, dass man erst im Rückblick wissen wird, ob sie richtig war.