Leitartikel: Ein Streit ist schon abzusehen

In der Corona-Krise musste es in vielen Unternehmen ganz schnell gehen. „Ab kommenden Montag arbeiten Sie bitte von daheim“ – hieß es im März für Tausende Beschäftigte auch in Thüringer Büros und Amtsstuben.

Wo immer es möglich war – natürlich sind dafür nicht nur Laptop und Handy, sondern vor allem auch entsprechend schnelle Internetverbindungen eine Voraussetzung – zeigten sich Firmenchefs und Arbeitnehmer flexibel.

Natürlich hat es in den ersten Tagen und Wochen entsprechende Anlaufschwierigkeiten gegeben, hat es einige Zeit gedauert, bis sich alles eingespielt hatte. Aber angesichts des abrupten Kaltstarts in den meisten Unternehmen verlief der Wechsel ins heimische Büro oftmals erstaunlich gut.

So gut sogar, dass nun in zahllosen Unternehmen darüber diskutiert wird, ob man alle Beschäftigten regelmäßig in die Firma holen soll und muss – oder ob die Arbeit daheim nicht auch in der Zukunft fortgesetzt werden kann.

Und genau daraus erwächst ein Konfliktpotenzial. Der Streit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in dieser Frage scheint programmiert. Denn das Homeoffice ist immer auch eine Frage des gegenseitigen Vertrauens. Gerade wenn das Verhältnis zwischen einem Chef und seinen Angestellten ohnehin bereits belastet ist, entsteht hier neues Konfliktpotenzial.

Das will der Bundesarbeitsminister mit einer gesetzlichen Neuregelung entschärfen. Ein verbindlicher Rechtsanspruch auf mobiles Arbeiten soll für Klarheit auf beiden Seiten sorgen.

Doch schon die reflexartigen Reaktionen des Koalitionspartners in Berlin und die aufgeregte Diskussion zwischen Arbeitgeberverbänden auf der einen und Gewerkschaften auf der anderen Seite beweist, wie schwierig das Gesetzgebungsverfahren in dieser Frage offenbar wird. Dabei sind bisher kaum mehr als wenige Eckpunkte aus den Plänen des Arbeitsministers bekannt. Genau das muss sich allerdings schleunigst ändern, will man über ein Gesetz vernünftig miteinander diskutieren.