Leitartikel: Es wird schwieriger

Noch ist das ist das Jahr 2019 nicht zu Ende, doch wenige Stunden vor dem Jahreswechsel lässt sich aus Sicht der Wirtschaft im Freistaat durchaus eine positive Bilanz ziehen.

Alle Daten, die bisher zu den Ausfuhren der hiesigen Unternehmen vorliegen, deuten auf ein gutes Exportgeschäft hin. Waren aus Thüringen sind international anerkannt und gefragt wie nie. Das ist der eine Teil der Botschaft. Der andere lautet aber auch, dass die Firmenchefs im Freistaat diesen Trend erkannt haben und immer mehr daran arbeiten, ihn zu nutzen.

Denn letztlich profitieren alle vom steigenden Verkauf der Erzeugnisse „Made in Thuringia“ in andere europäische Länder und nach Übersee: die Firmeninhaber oder Anteilseigner durch steigende Umsätze und Erlöse, die Beschäftigten in den Unternehmen durch sichere Arbeitsplätze und der Fiskus durch die wachsenden Steuereinnahmen.

Doch trotz der erfreulichen Entwicklung liegt die Exportquote der Wirtschaft in Thüringen noch immer deutlich unter der anderer Bundesländer und Deutschlands insgesamt. Daher ist es richtig und wichtig, dass das zuständige Ministerium an seiner Unterstützung der Firmen bei Messeauftritten und Kontaktanbahnungen im Ausland festhält. Gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen – die in der Thüringer Wirtschaft dominieren – sind auf diese Förderung angewiesen.

Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass es im kommenden Jahr eher schwieriger wird, die Exportrate beizubehalten oder gar weiter zu steigern. Der wichtigste Handelspartner Thüringens sind aktuell die Briten. Mit deren bevorstehendem Austritt aus der Europäischen Union entstehen neue Handelsschranken und – im günstigsten Falle – ein erheblicher bürokratischer Mehraufwand.

Die Suche nach neuen Absatzmärkten für Erzeugnisse aus dem Freistaat ist daher unerlässlich. Auf internationalen Messen und den angekündigten Unternehmerreisen bieten sich dafür beste Gelegenheiten, die es zu nutzen gilt.

