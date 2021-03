Leitartikel: Freiwilligkeit bringt nichts

Zwei Mal hat die Ordnungsbehörde der Stadt Erfurt in den vergangenen Monaten Kundgebungen verboten, bei denen Kritiker der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ihren Protest auf die Straße tragen wollten.

Damit griff die Ordnungsbehörde, jeweils gerichtlich gestützt, in das Grundrecht ein, dass sich alle Menschen friedlich und ohne Waffen versammeln dürfen.

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein denkt als erster öffentlich wahrnehmbar darüber nach, dass Corona-Schnelltests vor einer Kundgebung ein Mittel sein könnten, diese zu ermöglichen. Grundsätzlich dürfte er damit, das zeigen die Reaktionen von FDP und Grünen, sowohl Befürworter als auch Gegner finden. Gerade in seiner Stadt steht die Überlegung der Tatsache gegenüber, dass zunächst das Shoppingerlebnis im Vordergrund stand, bevor man sich über Grundrechtseinschränkungen Gedanken macht. Dafür mag es Gründe geben – der darbende Einzelhandel mit all seinen Inhabern, die im Dauerlockdown vor den Scherben ihrer Existenz stehen, ist so einer.

Dass freiwillige Selbsttests oder Schnelltests vor Kundgebungen und Demonstrationen eine Wirkung entfalten können, daran sind Zweifel angebracht, die Bausewein auch selbst äußert. Denn es würden mit einer solchen Auflage diejenigen belegt, die sich derzeit gegen die staatlichen Auflagen zur Bewältigung der Pandemie stellen. Und die haben mehr als einmal gezeigt, dass sie sich um Mund-Nase-Bedeckung und Abstand zu anderen Menschen nicht scheren.

Eine Verpflichtung zu derartigen Tests indes dürfte das Grundrecht derart einschränken, dass die Idee wohl nie eine Umsetzung erfahren würde. Final klären das, soweit es irgendwann einmal dazu kommt, am Ende ohnehin Gerichte.