Leitartikel: Gefährliche Gier

Die Masken-Affäre um die beiden Abgeordneten ist ein Albtraum für die Union und hat das Potenzial, alles zunichtezumachen, was in den vergangenen Monaten gut lief für die Christdemokraten. Das haben die Parteichefs Armin Laschet und Markus Söder nach erstaunlich langer Schockstarre offenbar erkannt.

Es geht nicht nur um eine unzulässige Vermischung aus Abgeordnetentätigkeit und privatem Geschäft. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen „denen da oben“ misstrauen und das Internet Marktplatz für die skurrilsten Verschwörungstheorien ist, bedienen die beiden das gefährlichste Klischee: das des gierigen Politikers, der für den eigenen Profit buchstäblich über Leichen geht.

Wer so handelt, ist längst kein Volksvertreter mehr. Auch wenn bis zum Schluss die Unschuldsvermutung gelten muss, lässt sich eines schon sicher sagen: Charakterlich haben sowohl der Ex-Fraktionsvize als auch der Mannheimer Abgeordnete bewiesen, dass sie in einem deutschen Parlament nichts zu suchen haben. Sie beschädigen nicht nur das Ansehen ihrer Parteien, sondern auch das Vertrauen in unsere Demokratie.

Bevor die anderen Parteien das Thema allzu lustvoll ausschlachten, sollten sie allerdings besser auf die eigenen Flecken im Kittel schauen. Es ist immerhin ein Ex-Bundeskanzler, der bei laufenden staatlichen Bezügen immer noch schamlos Lobbyarbeit für Wladimir Putin macht. Und auch bei den Grünen gab es sehr unsportliche Wechsel aus der politischen Umweltarbeit in hoch bezahlte Posten der Energiewirtschaft. Und für die aktuellen Masken-Amigos gilt: Mandate sofort zurückgeben und die Pandemie-Provision finanziell notleidenden Angehörigen von Corona-Opfern spenden! So könnte man den Schaden wenigstens einigermaßen wiedergutmachen.