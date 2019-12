Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Gefährliche Neiddebatte

Selten waren sich Landespolitiker so einig: In den Kommunen muss dringend investiert werden, die Steuern sprudeln (derzeit noch), das Geld muss in die Städte und Gemeinden fließen.

Nur wie? Als einmalige Sofortüberweisung? Langfristig gestaffelt? Mit einem komplizierten Wust an Förderrichtlinien? Nach dem Gießkannenprinzip?

Im von der SPD vorgeschlagenen 500-Millionen-Programm steckt viel Kluges. Die Kommunen sollen damit investieren können oder Rücklagen bilden, das Geld fließt in fünf Jahresraten. Nicht jedes Bauprojekt lässt sich schließlich sofort umsetzen. Viele liegengebliebene Fördergelder sprechen da Bände.

Vor allem sollte sich die SPD das Projekt nicht von ihrem früheren Landesvorsitzenden zerreden lassen. Als Erfurter Oberbürgermeister erliegt Andreas Bausewein einem altbekannten Reflex: Bekommt die Landeshauptstadt auch genug ab?

Tatsächlich wollen die Sozialdemokraten im Landtag ihr Investitionspaket aufteilen und Landkreisen und kleineren Gemeinden etwas mehr zukommen lassen. Das will Bausewein nicht akzeptieren: Beim Finanzausgleich kriegen die kreisfreien Städte einen größeren Teil vom Kuchen – dann möchte das beim Nachschlag, bitte schön, auch so sein.

Das ist freilich Unsinn.

Mehr noch: Die Neiddebatte zwischen Stadt und Land, die Bausewein damit entfacht, ist gefährlich. Für die taumelnde SPD und für Thüringen. Der Niedergang von Dorfstrukturen, das Aussterben der Kleinstädte und das – gefühlte oder nachweisbare – Desinteresse der Landespolitik am Landleben hat enorm zu der Frustration beigetragen, die die Gesellschaft auseinanderzureißen droht.

Investitionen sollten in den kommenden Jahren vor allem daran gemessen werden, wie sie dieser Stadt-Land-Teilung entgegenwirken – das würde übrigens auch die Großstädte entlasten. So viel Einsicht und etwas mehr Solidarität kann man auch von einem Erfurter Oberbürgermeister erwarten.